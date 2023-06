Potężna moc artylerii. Pociski, które zmieniły przebieg wojny

- Wojska pancerno zmechanizowane, jeżeli znajdą się pod zmasowanym ogniem artylerii to mogą zrobić tylko jedną rzecz, uciekać - ocenia możliwości artylerii w trakcie walk Jarosław Wolski, politolog, publicysta i analityk wojskowy z kanału Wolski o Wojnie na YouTube. Systemy rakietowe od dawna odgrywały ważną rolę w prowadzeniu operacji militarnych. Wolski zdradził szczegółowe informacje na temat pocisków, które w ułamku kilku sekund mogą zniszczyć czołg czy pojazd opancerzony, co widać po nagraniach z wojny w Ukrainie. Podczas krwawych walk we wschodniej Ukrainie, Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta i wsie amunicją kasetową. Ten rodzaj broni jest zakazany przez międzynarodowe konwencje. Okazuje się jednak, że również Ukraińcy stosują takie pociski, ale z pewną zasadniczą różnicą - Ta amunicja była używana już w 2014 r. i jest używana w obecnym konflikcie. Przy używaniu takiej amunicji przez Ukraińców, zazwyczaj jest ban informacyjny i nie ma takich filmików w sieci. Używają jej wyłącznie do rażenia celów militarnych. Amunicja kasetowa jest na Zachodzie mocno cenzurowana. Rosjanie rzecz jasna niczym się kompletnie nie przejmują i sypią tą amunicją w co mogą i gdzie mogą - wyjaśnił ekspert wojskowy. Wojna trwa, a każdy dzień to ogromny koszt dla obu stron konfliktu. Wolski dodał, że każde użycie amunicji do systemów artyleryjskich jest drogie. Ceny wahają się w zależności od używanej broni. Jakie pociski najczęściej wykorzystywane są w wojnie w Ukrainie? Ile kosztuje jedna rakieta do HIMARS-ów? Więcej informacji i materiałów na kanale Jarosława Wolskiego. Wolski o Wojnie - wspieraj twórczość Jarosława Wolskiego na Patronite.