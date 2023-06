Czołgi K2 Black Panther w Polsce. Wolski o wzmacnianiu floty pancernej

- Do niedawna Wojsko Polskie miało 860 czołgów w linii. Zaczęto do służby przywracać ostatnio wszystkie czołgi i okazało się, że ich stan nie jest najlepszy. Rozpoczęto więc programy modernizacyjne - mówił o flocie pancernej Wojska Polskiego Jarosław Wolski, politolog, publicysta i analityk wojskowy z kanału Wolski o Wojnie na YouTube. Jedną z dużych inwestycji MON jest zakup 180 sztuk południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther za 5,8 mld dolarów. Docelowo będzie to 1000 czołgów (z produkcją w Polsce na licencji). Analityk wojskowy przedstawił swoją opinię na temat tych maszyn, które pełnią służbę w polskim wojsku od grudnia zeszłego roku. Dotychczas nad Wisłę trafiły 22 czołgi K2 Black Panther, które przekazano do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej (1. batalion czołgów w Morągu). - Należy powiedzieć, że sam pomysł jest całkiem dobry. Osobiście wolałbym monotyp, tj. unifikację najlepiej z czymś, co już mamy, czyli np. kupić więcej Abramsów lub Leopardów - stwierdził Jarosław Wolski. Jak informuje polskie MON, w bieżącym roku do Polski ma trafić jeszcze sześć czołgów K2 Black Panther. W 2024 roku zaplanowano dostawę 56 egzemplarzy, a rok później pozostałych 96. Jak południowokoreańskie maszyny wpłyną na flotę pancerną Polski? Czy na pewno to dobra inwestycja? Więcej informacji i materiałów na kanale Jarosława Wolskiego. Wolski o Wojnie - wspieraj twórczość Jarosława Wolskiego na Patronite.