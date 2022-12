Kolejny oszust na BLIK’a zatrzymany przez policję. 21-letni obywatel Ukrainy zdążył wyłudzić co najmniej 50 tysięcy złotych

W tym miejscu zaczyna się największy błąd, jaki popełniają użytkownicy internetu!

Kobieta otworzyła link do strony bankowości elektronicznej do złudzenia podobnej do autentycznej, niestety była ona fałszywa. Usiłując zalogować się na "rzekome" swoje konto, otrzymała "sms kod", który umożliwił dopisanie nowego urządzenia (komputera lub telefonu) do rachunku. Akceptując zgodę, umożliwiła oszustom dysponowanie jej pieniędzmi. Z jej rachunku przestępcy dokonali zakupów internetowych, przelewów i wypłaty z bankomatu przy użyciu kodu BLIK na łączną kwotę prawie 7 tysięcy złotych.