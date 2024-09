Kampania wrześniowa 1939. Niemcy zaskoczone skalą strat

Jednak, mimo fatalnego położenia strategicznego, przytłaczającej przewagi wroga oraz często kiepskiego dowodzenia, polski żołnierz we wrześniu 1939 roku bił się zaciekle . Najdobitniej świadczą o tym straty, jakie ponieśli Niemcy .

Pod Mławą polska 20. Dywizja Piechoty od 1 do 3 września 1939 roku powstrzymywała natarcie niemieckiej 3. Armii. W końcu Polacy musieli się wycofać w kierunku Warszawy. Zanim jednak to nastąpiło, zginęło około 1,8 tys. Niemców, a 4 tys. zostało rannych. Z kolei 7. Dywizja Piechoty, atakująca polskie umocnienia w Węgierskiej Górce, straciła do 500 zabitych i rannych.