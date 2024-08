Wodociągowcy rozkładają ręce. "Kto wie, czy ktoś jakiegoś wirusa nie wcisnął"

"Wody w mieście nie zabraknie"

- Regulujemy przepływ wody. Z małym ciśnieniem, ale jednak dociera ona do odbiorców. Zdarza się jednak, że na najwyższych piętrach wody brakuje. Robimy wszystko, żeby to było chwilowe. Apelujemy do mieszkańców, aby racjonalnie podchodzić do korzystania z wody. Ludzie zbierają ją, napełniając co się da. To nam nie pomaga, bo zwiększa zapotrzebowanie na wodę. Uspokajamy więc, że wody w mieście nie zabraknie, będzie jednak mniejsze ciśnienie - podkreśla dyrektor.