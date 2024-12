Ukradli staruszce ostatnie 30 zł. Grozi im 8 lat więzienia

Jesteśmy z administracji. W mieszkaniu przecieka rura, trzeba to sprawdzić - usłyszała starsza pani z wrocławskiego Grabiszynka od dwóch mężczyzn, którzy do niej zapukali. Przerażona wpuściła ich do środka. Okazało się, że to złodzieje. Wynieśli z domu kobiety 30 złotych. Więcej staruszka nie miała.