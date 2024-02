Rolnicy rozsierdzeni. Szykują totalną blokadę miasta

Rolnicy protestują na poboczu przy rondzie w Kiełczówku, ale nie wyjeżdżają na drogę. - Zawieszenie blokad obwodnicy obowiązuje do 27 lutego. Tego dnia odbędzie się protest w Warszawie. I od decyzji władz zależy, co będzie potem. Jeśli nikt nie przyjmie naszej petycji, 28 lutego blokujemy wszystkie wjazdy do Wrocławia, z każdej strony. Nikt nie wjedzie do miasta - zapowiada rolnik w rozmowie z portalem TuWroclaw.com.