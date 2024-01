Polska metropolia najgorsza. Tutaj jeździ się najwolniej w Europie

Choć prezydent Wrocławia Jacek Sutryk od lat twierdzi, że po Wrocławiu jeździ się coraz lepiej, dane temu przeczą. W żadnym mieście w Polsce pokonanie 10 kilometrów nie zajmuje tyle czasu co we Wrocławiu. - Biorąc pod uwagę ścisłe centra oraz miasta do 800 tys. mieszkańców, Wrocław jest numerem 1 w całej Europie - ogłosiła firma TomTom.