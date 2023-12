Duży ruch na Zakopiance, tłoczno na Krupówkach. Uwaga na kolizje i korki

Drogi prowadzące do zimowej stolicy Polski są zakorkowane. Jak podaje PAP, od Rabki do Nowego Targu auta w piątek stały w obu kierunkach. Utrudnienia w ruchu wystąpiły też w okolicach Szaflar i na odcinku Biały Dunajec - Zakopane. W okolicach Rdzawki i Chabówki doszło do kolizji samochodów.