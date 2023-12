Pogoda załamie się tuż przed świętami. Żywioł może zrywać dachy

Wiatr zrywający dachy, łamiący drzewa i niszczący linie energetyczne może dotrzeć do Polski pod koniec tygodnia i utrzymać się nawet do Wigili - tak przewidują Polscy Łowcy Burz. A wszystko z powodu niżu znad Skandynawii. Tę pogodową wizję potwierdził we wtorek IMGW.