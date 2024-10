Aleksander miał wypadek, a potem zaginął. Ślad urywa się we Wrocławiu

Zrozpaczona rodzina poszukuje zaginionego Aleksandra Grodzkiego. Dwudziestoletni mężczyzna 26 października miał wypadek samochodowy, a następnie roztrzęsiony wsiadł do autobusu miejskiego i pojechał do Alei Bielany. Od tamtej pory nie wiadomo, co się z nim stało.