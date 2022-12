Granatnik w komendzie. "Komendant nie miał podstawowej wiedzy albo uznał, że wolno mu więcej"

Ustawa ta w art. 48-54 reguluje szczegółowo całą procedurę pozbawiania broni cech użytkowych, w której uczestniczyć mogą tylko koncesjonowani przedsiębiorcy. Musi ona przebiegać w sposób ściśle określony przez przepisy prawa, a do tego jeszcze broń pozbawiona cech użytkowych musi być każdorazowo zweryfikowana i na koniec odpowiednio oznakowana. W odniesieniu do strzeleckiej broni palnej istotną rolę w tym zakresie przypisano Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji, więc komendant powinien mieć w tej sprawie wiedzę większą niż przeciętny człowiek (CLKP jest też zresztą uwzględnione w analogicznych przepisach dotyczących broni wojskowej). Okoliczności tej sprawy wskazują jednak, że albo tej wiedzy nie miał, albo też uznał, że jemu wolno więcej i jako VIP nie musi przejmować się obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, który z tych przypadków ma tu miejsce, oba są dla Komendanta Głównego Policji dyskwalifikujące. Pierwszy z powodu braku kompetencji i naiwności niedopuszczalnych na takim stanowisku, a drugi z powodu tzw. arogancji władzy. Dodatkowo powstaje wątpliwość o sposób przechowywania przywiezionej (przemyconej) broni, gdzieś na zapleczu gabinetu komendanta, co musiało się odbywać – jak wszystko na to wskazuje – z pominięciem zasad określonych w rozporządzeniu wykonawczym do art. 32 ust. 2 ustawy o broni i amunicji.