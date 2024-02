Rakietowa dyplomacja. Iran przekazuje wiadomość

O ile jednak napięcie w regionie rośnie, to nadal nie widać, aby Iran chciał bezpośredniej konfrontacji z Ameryką. Wybór celów do ataku miał służyć demonstracji siły przez Iran, ale jednocześnie nastawiony był na uniknięcie ofiar wśród Amerykanów. Widać to zwłaszcza po ataku na Irbil, gdzie Irańczycy zaatakowali kilka celów wokół amerykańskiego konsulatu, lecz sam konsulat ominęli.