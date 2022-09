Zielona Góra. Pijany mężczyzna zaczął kraść pieniądze z kasy w Warce. Reakcji kobiety za barem się nie spodziewał

Do zdarzenia doszło w środę, 14 września, w barze Warka w Zielonej Górze. Pijany mężczyzna otworzył kasę i zaczął wybierać pieniądze. Reakcji kobiety za barem się nie spodziewał. Wszystko wydarzyło się około godz. 19.50. Do Warki wszedł pijany mężczyzna. Wyczekał, kiedy za barem nie będzie nikogo i podszedł do kasy. Po chwili bezczelnie otworzył ją i zaczął wybierać pieniądze. Tego, co stało się po chwili, zupełnie się nie spodziewał. Z zaplecza wybiegła odważna kobieta. Chwyciła złodzieja za rękę i tym samym uniemożliwiła mu kradzież. Mężczyzna został zatrzymany przez zielonogórską policję. Autor: Pościgi.pl

