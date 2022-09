Groźny wypadek pod Nowogrodem Bobrzańskim. Zderzenie trzech samochodów na DK27

Do wypadku z udziałem trzech samochodów doszło na drodze krajowej numer 27 pod Nowogrodem Bobrzańskim. Zderzyły się audi, bmw i toyota. Zobaczcie, jak to wyglądało na nagraniu. Do wypadku z udziałem trzech samochodów doszło w niedzielę, 18 września, około godziny 16.40, na drodze krajowej numer 27 pod Nowogrodem Bobrzańskim. Na miejsce szybko dojechały cztery zastępy straży pożarnej, karetka pogotowia ratunkowego oraz zielonogórska policja. Bmw i audi po zderzeniu wypadły z drogi i dachowały na poboczu. Toyota wpadła do lasu. Samochodami jechało osiem osób. Wszyscy wyszli samodzielnie z rozbitych pojazdów. Źródło: Pościgi.pl

