Nie dajcie się zwieść pogodynkom. Jak odczarować polski biegun zimna

Oprócz niskich temperatur wiele osób kojarzy pewnie Suwalszczyznę z najgłębszym polskim jeziorem - jeziorem Hańcza. To nie tylko bardzo dobre skojarzenie, ale także doskonały trop. Świat wody to kolejny nieprzejednany atut Suwalszczyzny. W samym Suwalskim Parku Krajobrazowym znajdują się 24 jeziora. Większość z nich leży w zupełnym zaciszu. Jaczno, Szurpiły, Perty, Kameduł - to nazwy, które warto zapamiętać, planując wyjazd. Szczególnie warto pomyśleć o okrążeniu jeziora Jaczno, co można zrobić, podążając siedmiokilometrową, oznaczoną ścieżką. Rynnowe lub wytopiskowe jeziora Suwalszczyzny doskonale uzupełniają polodowcowy krajobraz regionu.