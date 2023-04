"Ten haniebny proceder trwa od lat". Tak pozbywają się śmieci

— Wspomniane skupiska odpadów znajdują się na terenie prywatnym i to właściciel terenu ma obowiązek jego uprzątnięcia, nawet jeżeli to nie on dopuścił do jego zanieczyszczenia. Oczywiście jesteśmy w kontakcie z właścicielem terenu, z którym staramy się znaleźć rozwiązanie istniejącego problemu, gdyż jak twierdzi odpady zostały mu podrzucone. W miarę możliwości będziemy służyć mu pomocą w uprzątnięciu nieruchomości - poinformował Jacek Macholl z gminy Wejherowo.