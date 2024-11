Nowi mieszkańcy gdańskiego ZOO. To najmniejsze na świecie lemurki

Długość ciała bez ogona to zaledwie 9 cm, a ogon dodaje kolejne 10 cm . Ich waga to niecałe 50 gramów.

- Mikruski kasztanowate to gatunek wysoce narażony na wyginięcie. Ich naturalne środowisko to ograniczony obszar na Madagaskarze, gdzie muszą stawić czoła wielu zagrożeniom. Nowe osobniki aklimatyzują się w Gdańsku, a opiekunowie przygotowują się do kolejnych transferów. W ogrodzie zoologicznym każdy dzień niesie za sobą nowe wyzwania związane z hodowlą zagrożonych gatunków - mówi Emilia Salach, dyrektor gdańskiego ZOO.