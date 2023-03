Ciężarówka potrąciła dwie 15-latki. W akcji śmigłowiec LPR.

Tragiczny wypadek na S11. Nie żyją dwie osoby

To nie jedyny wypadek z udziałem ciężarówki. W powiecie ostrowskim na drodze ekspresowej S11 na odcinku Pleszew – Ostrów Wielkopolski doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego i cysterny. W wyniku wypadku na miejscu życie stracili mężczyzna i 4-letnie dziecko. Kobieta, która podróżowała tym samym autem została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie.