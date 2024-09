Lisa McVey. Dziewczyna, która przechytrzyła seryjnego mordercę

To była ciemna, listopadowa noc 1984 roku. Lisa skończyła podwójną zmianę w sklepie z pączkami, w którym pracowała, wsiadła na rower i popedałowała do domu babci. Na miejscu miała się rozstać z życiem ostatecznie i definitywnie - napisała już nawet list pożegnalny. Jednak do domu nie dotarła, bo w pewnym momencie ktoś szarpnął za rower i ściągnął ją z niego. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, jednak nim ktokolwiek mógł ją usłyszeć na opustoszałej ulicy, napastnik przystawił jej do głowy pistolet i zagroził, że ma milczeć. Dokładnie, jak oprawca, z którym mieszkała pod jednym dachem.