Makabryczna zbrodnia. Żona nie żyje, były mąż ranny. Sąd już zdecydował

Ciało kobiety znaleziono w środę w mieszkaniu przy ul. Kościuszki w Biłgoraju. Jak ustaliła nieoficjalnie WP, do domu w centrum miasta przyszli bliscy kobiety, którzy nie mogli się z nią skontaktować. Najpierw znaleźli rannego Wiesława H. To jej były mąż, z którym nadal mieszkała. Chwilę później odnaleźli zmasakrowane ciało Anny H. Stan zwłok od razu wskazywał, że doszło do zabójstwa. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonej w czwartek sekcji.