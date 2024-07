"Tam było 50 osób". Pobity w lesie nastolatek zabiera głos

Z relacji znajomych Leona, do których dotarła WP, wynika, że 15-latka do lasu zaprowadziła jedna z dziewczyn, którą widać na nagraniu. - Dzwoniłem do chłopaków, a oni do mnie, żebym dawał pod Maryjkę. 40 osób tam było. Widziałem to z daleka. Krzyczeliśmy, żeby go zostawili, ale się oddaliliśmy, bo nie chcieliśmy też oberwać - stwierdził jeden z nastolatków.