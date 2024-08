Jak rozpoznać seryjnego mordercę? Wskazano trzy cechy

Co sprawia, że niektórzy ludzie są zdolni dopuszczać się czynów okrutnych, łamiących wszelkie granice, do głębi szokujących i budzących grozę? Czy seryjni mordercy to zawsze ludzie zaburzeni, dotknięci chorobami psychicznymi, z wypaczoną osobowością? Istnieją trzy sygnały świadczące o tym, że dziecko w dorosłości może przejawiać skrajnie brutalne zachowania.