Znęcał się nad matką i demolował jej mieszkanie. 60‑latek zatrzymany

W minioną niedzielę, po godzinie 13.00, włodawscy policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że nietrzeźwy i napastliwy wujek wszczął kolejną awanturę z babcią. Znajdując się pod działaniem alkoholu, 60-latek był agresywny. Policjanci zatrzymali go i osadzili w policyjnym areszcie. Od 86-latki funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie.

– Ustalono, że mieszkaniec gminy Wola Uhruska od sierpnia ubiegłego roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką. Podczas awantur ciągle niepokoił seniorkę, wykręcał ręce, a także niszczył sprzęty domowe. W toku postępowania przygotowawczego Prokurator Rejonowy we Włodawie wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec sprawcy przemocy. O jego losie zadecyduje dziś sąd. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności – poinformował aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej Policji.