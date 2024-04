" Nagle wpada ksiądz i chce wejść. Ja zareagowałem na to i stwierdziłem, że to nie miejsce i czas na jego sakramenty " - relacjonuje funkcjonariusz.

Według niego ksiądz "wykrzyczał groźby". " Dla niego nie liczył się płaczący ojciec, tylko jego czary . Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia bardzo mocno przeżyli to, co się wydarzyło, tylko ksiądz ma (w mojej ocenie) bardzo dziwne pretensje i wypisuje bzdury" - stwierdził policjant.

W kolejnych zdaniach nawiązał bezpośrednio do wpisu księdza. "Święta nie są w jego ocenie straszniejsze, bo zginęło dziecko z matką, tylko że on nie został tam dopuszczony!!!". Od kiedy ksiądz szantażuje służby na miejscu zdarzeń i do kiedy to będzie trwać??? Każdy ma wiedzieć, gdzie jego miejsce w szeregu, a nie wiecznie czuć się najważniejszym…" - podsumował mężczyzna.