Zmiany na Lubelszczyźnie. Dojdą nowe miasta

W tym przypadku z regionu województwa lubelskiego ujęto głównie tereny, jakie z gmin Końskowola, Kurów i Wąwolnica mają być w granicach miasta, jednak nie tylko. Do tego dochodzi włączenie 300 ha z miasta Chełm do gminy Chełm oraz ponad 8 ha z Wólki Rejowieckiej do miasta Rejowiec.