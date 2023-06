Zerwali ze ściany kościoła krzyż i chodzili z nim po mieście. Odpowiedzą przed sądem

Śledczy ustalili, że o ile kradzieży dokonali wspólnie i w porozumieniu, to za zniszczenie krzyża odpowiada Sebastian D. Uderzył on krzyżem o asfalt, powodując złamanie znajdującej się na nim figurki Jezusa Chrystusa. W związku z tym do Sądu Rejonowego w Rykach skierowany został akt oskarżenia wobec obu mężczyzn. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.