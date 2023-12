Zemsta na żonie. Kamery nagrały, co zrobił z jej autem

Areszt za znęcanie się nad żoną i podpalenie samochodu. 31-latek z gminy Annopol na Lubelszczyźnie został nagrany przez kamery monitoringu, jak podkłada ogień pod toyotę prius. Portal lublin112.pl informuje, że dyżurny kraśnickiej komendy w miniony weekend otrzymał zgłoszenie o podpaleniu samochodu na terenie gminy Annopol. "Na miejsce udali się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Annopolu, którzy zastali na miejscu 31-letniego domownika. Wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Mężczyzna tłumaczył, że nie wie skąd wziął się ogień. Wezwana straż pożarna ugasiła płonący pojazd" - napisano. Z racji, że sprawca został na miejscu zdarzenia mundurowi zatrzymali go i już następnego dna usłyszał dwa zarzuty znęcania oraz zniszczenia mienia do których się przyznał, odmawiając składania wyjaśnień. Sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt jako środek zapobiegawczy. Sprawcy grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.