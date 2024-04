Zapadła decyzja. Sieć sklepów wycofuje się z Polski

Spółka Spar Group jeszcze w tym roku chce sfinalizować sprzedaż swojego polskiego oddziału. Pod logiem Spar działa obecnie ponad 200 sklepów, firma posiada także dwa centra dystrybucyjne oraz zakład produkujący gotowe dania. Jeżeli chodzi o same sklepy, to są wśród nich obiekty korporacyjne, jednak większość to placówki prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców na zasadzie franczyzy. Działają one w kilku formatach: Supermarket Spar, Eurospar, Spar Express i Spar Mini. W ostatnim czasie wiele z nich powstało na stacjach paliw Avia.