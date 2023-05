Za liść ze "świętego" drzewa trzeba zapłacić już 555 zł. Cel jest jednak niezwykle szczytny

W piątek informowaliśmy, że na jednej z platform sprzedażowych pojawiła się oferta sprzedaży liścia ze słynnego w ostatnich dniach parczewskiego "cudownego" drzewa. Jak wskazywał sprzedawca, jest on "świeży, prawdziwy i zapakowany w lokalną gazetę", do tego ma magiczną wartość, gdyż był świadkiem rzeczy przedziwnych. Co więcej, środki uzyskane ze sprzedaży liścia, miały być przeznaczone na rzecz stowarzyszenia wspierającego psychiatrię dziecięcą na Lubelszczyźnie.