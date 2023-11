Wpadli w Piotrkowie. Tajna fabryka zlikwidowana

Nielegalna fabryczka alkoholu zlikwidowana

W wyniku przeszukania posesji, z której mógł pochodzić zatrzymany towar, funkcjonariusze znaleźli kolejne kartony z bezbarwną cieczą, instalację do filtrowania, pompy do przelewania, pojemniki typu mauser, plastikowe korki i butelki oraz kartony do pakowania butelek. Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkoholomierzem losowo otwartych butelek potwierdziło, że znajduje się w nich alkohol o stężeniu ok. 86 proc. Przeszukanie garażu należącego do jednego z zatrzymanych mężczyzn, pozwoliło dodatkowo na wykrycie 20 tys. szt. papierosów bez znaków akcyzy.