Wjechała motocyklem wprost pod auto. Groźne zderzenie w centrum Lublina

Niebezpieczny wypadek w Lublinie. Młoda kobieta kierująca motocyklem nie zastosowała się do zakazu skrętu w lewo i doprowadziła do zderzenia z osobowym oplem - podał portal lublin112.pl. Nagranie z tego zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu, a lubelska policja udostępniła wideo ku przestrodze. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Lipowej, ul. Narutowicza i al. Piłsudskiego. Kierująca motocyklem nie zastosowała się do przepisów drogowych i skręciła w lewo na zakazie. Mężczyzna mówił policji, że zauważył jednoślad w ostatniej chwili, przez co nie wyhamował na czas. Następstwem tego był groźnie wyglądający wypadek, w wyniku którego kobieta odbija się od maski i upada na asfalt, podczas gdy jej motocykl sunął dalej po drodze w kierunku przejścia dla pieszych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. "Pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierująca motocyklem marki Kawasaki nie odniosła obrażeń ciała, które zagrażałyby jej życiu. Kobieta po badaniach, jeszcze tego samego dnia została ukarana mandatem karnym kredytowanym w kwocie 1500 zł" - przekazała policja w oświadczeniu. Lubelscy funkcjonariusze przypominają, że łamanie tak elementarnych zasad ruchu drogowego niejednokrotnie kończy się tragicznie, zwłaszcza dla kierujących motocyklami.