Widząc policjantów schował klucz do buzi. Miał powód takiego zachowania

Na ulicy policjanci zauważyli 23-letniego mężczyznę, który widząc mundurowych, natychmiast schował coś do ust. Kiedy funkcjonariusze poprosili go o wyjęcie przedmiotu, odmówił i potrzebna była pomoc medyczna. Ratownicy medyczni ustalili, że był to klucz do domu, w którym mężczyzna trzymał narkotyki.