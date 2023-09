Wepchnął mężczyznę pod koła trolejbusa. Koszmarne nagranie z Lublina

Kryminalni z Lublina zatrzymali 24-latka, który wepchnął mężczyznę pod jadący trolejbus. Pokrzywdzony 39-latek trafił do szpitala – podaje serwis lublin112.pl. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawca został doprowadzony już do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Do tego groźnego zdarzenia doszło w miniony piątek na ul. Lubartowskiej w Lublinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna został wepchnięty pod jadący trolejbus. Sprawcy zaś tego zdarzenia mieli od razu uciec. Do działań natychmiast skierowano kryminalnych, którzy rozpoczęli poszukiwania. Na miejscu z kolei pracowali funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy przeprowadzili oględziny. Poszkodowany w wyniku zdarzenia 39-latek trafił do szpitala. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń sprawcy, bez powodu mieli wepchnąć pod autobus idącego ulicą mężczyznę. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn biorących udział w tym zdarzeniu, 24-latka oraz 29-latka. Obaj trafili do policyjnej celi. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że czynu dokonał 24-latek. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 24-latek trafił pod dozór policji. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat więzienia.