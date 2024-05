Usuwał chwasty na działce. Zauważył w ziemi coś cennego

Na miejscu pojawili się archeolodzy. Z ich analizy wynika, że jest to najprawdopodobniej narzędzie wykonane przez schyłkowo-neolityczną ludność kultury amfor kulistych i może być datowane na pierwszą połowę trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Odnaleziona część siekiery ma ok. 6,5 cm długości, jednak całe narzędzie posiadało ok. 19-20 cm, a więc było ono sporych rozmiarów.