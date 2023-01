Uratowali życie dziecka. Strażacy zostali wyróżnieni

W środę 28 grudnia wieczorem strażacy przyjęli zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Majdan Wielki gm. Krasnobród u niespełna 2-letniego dziecka doszło do zatrzymania oddechu, co określane jest stanem zagrożenia życia. W tym czasie zespół ratownictwa medycznego nie był dostępny. Natychmiast do zdarzenia skierowano OSP w Majdanie Wielkim, 2 zastępy z JRG Zamość oraz zastęp z JRG Tomaszów Lub.