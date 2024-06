Ulewne deszcze pod Lublinem. Woda zalała prywatne posesje

Ulewne deszcze nawiedziły Lubelszczyznę. Portal Lublin112 poinformował, że w okolicach Lublina przeszła potężna nawałnica. We wsi Bychawka Pierwsza doszło do powodzi błyskawicznej, gdzie woda wdarła się na prywatne posesje, a na jednej z lokalnych dróg osunął się asfalt. Ochotnicza Straż Pożarna w Bychawce Drugiej udostępniła nagranie z i zdjęcia z akcji. Widać na nich, że droga zamieniła się w potok, a w pewnym miejscu woda zalała auto i całe podwórko, wdzierając się do budynku. "W ciągu kilkunastu minut spadło tyle wody, że lokalna droga w Bychawce Pierwszej w powiecie lubelskim zamieniła się w potok. Doszło do podtopienia posesji i uszkodzenia lokalnej drogi. Na miejscu działania prowadzili strażacy z Bychawy, Bychawki Drugiej, Piotrkowa i Bychawki Pierwszej, a także zespół ratownictwa medycznego oraz policja" - informował Lublin112. Działania strażaków polegały na wypompowywaniu wody z zalanych posesji i domów, a także oczyszczaniu drogi z naniesionego błota z okolicznych pól. Strażacy wynieśli również dzieci z jednego zalanych domów.