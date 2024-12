Ukrywał się przez lata. Dopadli go "łowcy głów"

Mężczyzna był skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków oraz ich wprowadzaniem do obrotu. Przestępstwa te miały miejsce kilkanaście lat temu, a w 2018 roku sąd skazał go na 6,5 roku pozbawienia wolności.

- Mężczyzna od tamtego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i unikał więzienia. Jednak do czasu. Na jego trop wpadli bowiem Lubelscy "łowcy głów" - policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, którzy udowodnili, że ścigani przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie próbują się ukryć - informuje nadkomisarz Anna Kamola z KWP w Lublinie.





Dzięki zaawansowanym metodom poszukiwawczym, policjanci ustalili, że 59-latek przebywał na terenie Holandii. Zatrzymanie mężczyzny było możliwe dzięki współpracy z europejską siecią współpracy policyjnej ENFAST, policjantami z Holandii oraz Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji. W ubiegłym tygodniu odbyła się ekstradycja zatrzymanego do Polski, a konwój transportujący go do kraju realizowali funkcjonariusze z Biura Prewencji KGP oraz Wydziału Konwojowego KSP.