"Tulipan" działał w duecie z mieszkanką woj. lubelskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia, którzy zwalczają przestępczość gospodarczą, prowadzą śledztwo w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 167 000 złotych. Na skutek zgłoszenia pokrzywdzonej osoby, wynika, że mężczyzna pozyskał pieniądze od kobiety, którą poznał na portalu randkowym, wprowadzając ją w błąd co do swojej tożsamości i wykonywanej pracy. Zaoferował jej bezpieczeństwo powierzonych środków oraz wygenerowanie zysków z zakładów bukmacherskich, po czym nie zwrócił jej pieniędzy i przywłaszczył należące do niej kosztowności, w tym biżuterię, zegarki, odzież i perfumy.