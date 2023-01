Trwa rozbudowa struktur WOT. Nowy batalion w Kraśniku rekrutuje ochotników

Siedziba 24 batalionu lekkiej piechoty, znajduje się przy ul. Lubelskiej 159 w Kraśniku. To dawne tereny wojskowe, gdzie niegdyś mieściły się, m.in. wojskowe magazyny i budynki administracyjne. W 2022 roku nabrały tempa prace związane z przystosowaniem koszar do potrzeb batalionu lekkiej piechoty. Obecnie trwają prace budowlane oraz remont budynków koszarowo-biurowych, pomieszczeń gospodarczych i garażowych, które potrwają do końca 2025 r. Do tego czasu żołnierze będą stacjonować w specjalnie wybudowanym miasteczku kontenerowym.