Struś uciekł z gospodarstwa. Gdzie jest ten duży ptak?

Zaleca się unikanie zbliżania się do strusia z tyłu, gdyż mogą one odczuwać to jako atak drapieżnika, a także unikanie podnoszenia rąk nad głowę, ponieważ strusie mogą to interpretować jako próbę zaatakowania ich z góry. Strusie nie są uważane za szczególnie niebezpieczne dla ludzi, ale należy zachować ostrożność w ich obecności i postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnego ataku.