Stali na światłach. Strażnik z Lublina zwrócił kierowcy uwagę. Za chwilę został pobity

Kiedy funkcjonariusz Straży Miejskiej wyczuł woń alkoholu od kierującego, chciał uniemożliwić mu dalszą jazdę. W tym momencie doszło do pobicia funkcjonariusza na środku ulicy przez parę z opla. Był on przez nich atakowany aż do czasu przyjazdu policjantów. Sytuacja ta trwała około 10 minut.