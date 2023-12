Służba Więzienna potrzebuje 10 pracowników. Ile można zarobić?

Zatrudnionym w służbie należy się też rekompensata pieniężna za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę. Ponadto po 2 latach służby, po przejściu do służby stałej, zyskuje się prawo do zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto i comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto.