Przyjechał na imprezę rodzinną. Do domu nie dotarł

Drugi zatrzymany to 68-letni bialczanin, który był poszukiwany w związku z naruszeniem przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W celu uniknięcia odpowiedzialności mężczyzna postanowił zmienić miejsce zamieszkania, co okazało się jednak nieskuteczne. Funkcjonariusze policji zatrzymali go na jednej z ulic Białej Podlaskiej.