Próbował okłamać policjantów, służbowego psa nie zdołał wywieść w pole

– Mundurowi ruszyli za nim, by zatrzymać go do kontroli. Po chwili zauważyli, że kierowca osobówki stracił panowanie nad "kółkiem" i zjechał do przydrożnego rowu. Gdy dojechali na miejsce zdarzenia w samochodzie nie było kierowcy, a na miejscu pasażera siedział 31-latek. Mężczyzna twierdził, że kierowca, z którym podróżował, zbiegł do pobliskiego lasu – relacjonuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej Policji.