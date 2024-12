Potrąciła go ciężarówka. Później zrobił rozróbę na SOR‑ze

W sobotę późnym wieczorem policja została zaalarmowana o agresywnym mężczyźnie w szpitalu przy ul. Grenadierów w Lublinie. Miał on wyzywać personel placówki i wszystkich wokół jak też grozić pobiciem. Na miejsce natychmiast skierowane zostały znajdujące się w pobliżu patrole.

Co więcej, potrącony pieszy już wcześniej zareagował agresją wobec przybyłych mu na pomoc ratowników medycznych. Było to zaraz po wejściu do karetki. Widząc jednak nadjeżdżający radiowóz od razu się uspokoił. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone są dalsze czynności w sprawie tego zdarzenia.