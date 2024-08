Potężna ulewa w Zamościu. Nagrania po rekordowych opadach

Zamość zmagał się wczoraj z rekordowymi opadami deszczu, które przyniosły największe zanotowane natężenie opadów w historii miasta. Jak podaje portal Lublin112.pl w ciągu jednej doby spadło 147,2 mm deszczu, równowartość 147,2 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu jednego dnia spadło około 260 proc. normy miesięcznej opadów. Ulewne deszcze doprowadziły do wielu interwencji straży pożarnej, a mieszkańcy nadal walczą ze skutkami ulewy. Zalane są liczne drogi, piwnice i garaże. Swoje nagranie z ulewy udostępnił portalowi Lublin112.pl Ryszard Molas. Do godziny 21:47, straż pożarna otrzymała ponad 150 zgłoszeń dotyczących skutków burzy, z czego 100 dotyczyło samego Zamościa, a niespełna 40 interwencji miało miejsce na terenie gminy. Strażacy ponad 140 razy byli wzywani do wypompowywania wody z zalanych ulic, posesji i budynków.