Posłanka pokazała pozew. Skarżyła ją kopalnia

– To pozew przeciwko mnie, którym zarząd Bogdanki chciał zakneblować mi usta, zastraszyć i doprowadzić do tego, aby na światło dzienne nie wyszły informacje, które otrzymywałam od załogi o nieprawidłowościach w zarządzaniu, o licznych, w cudzysłowie, aferach, o licznych dużych premiach, o zaręczynach, o sesji rozbieranej, o finansowaniu organizacji związanych z PiS-em, fundacji związanych z PiS-em. Chciano, szanowni państwo, zakneblować mi usta, chciano mnie zastraszyć, używając do tego między innymi nawet związku zawodowego, jednego ze związków zawodowych, czy nastawiając przeciwko mnie kibiców Górnika Łęczna. Nie udało się to wszystko, mimo licznych wysiłków, mimo tego, że w sierpniu ubiegłego roku zarząd wysłał mi wezwanie przedsądowe, żądając usunięcia przeze mnie wszelkich informacji z mediów społecznościowych o Bogdance, w tym moich wystąpień, interpelacji, nie uczyniłam tego. Zatem we wrześniu, na początku września, zarząd przygotował w trakcie trwania kampanii ten pozew po to, aby, po pierwsze, wpłynąć na przebieg kampanii, po to aby zdyskredytować moją osobę, aby działacze polityczni zarządzający Bogdanką mogli traktować mienie spółki jak prywatny folwark, w ramach tzw. układu zamkniętego – poinformowała Marta Wcisło.