Porzucił dziecko w aucie. Rozpaczliwa próba ucieczki

– Za narażenie będącego pod naszą opieką człowieka na niebezpieczeństwo grozi kara do pięciu lat więzienia. Taki sam wymiar kary grozi za niewykonanie polecenia uprawnionego organu do zatrzymania pojazdu oraz złamanie sądowego zakazu. Natomiast karę pozbawienia wolności do lat dwóch sąd może wymierzyć za prowadzenie pojazdu po cofnięciu przez uprawniony organ uprawnień do kierowania – dodała policjantka.