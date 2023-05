Połamane ławki, butelki po alkoholu na placu zabaw dla dzieci, ciągłe popijawy. Na Placu Kaczyńskiego bez zmian

Po zgłoszeniach od mieszkańców portal lublin112 sprawdził, co dzieje się w niedzielę po południu na Placu Kaczyńskiego w Lublinie. Otóż miejsce to wygląda jak "miejska melina" pod chmurką. Od lat sytuacja nie zmienia się i trzeba powiedzieć wprost – Miasto Lublin nie radzi sobie z utrzymaniem w tym miejscu porządku, co więcej po zdewastowanym wyposażeniu Placu widać, że dawno nikt tutaj nie zaglądał, aby coś wymienić lub naprawić. Część ławek została wyniesiona poza teren Placu Kaczyńskiego, część jest uszkodzona. Podobnie wygląda m.in. stół do gry w szachy.